【新年銷情】新地商場推多項優惠 用Apps 更多「著數」

▲ 新地商場推出多個場景活動及會員外賣自取優惠。（新地官方圖片）

早前政府宣佈，再度延長社交距離措施14 天至2 月17 日，農曆新年及情人節繼續維持禁晚市堂食。新地旗下商場推出新春優惠、賀年及情人節主題場景活動外，運用線上營銷及透過應用程式換領多項優惠，增加消費意慾。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，疫情雖未回穩，或會減少親友拜年，但農曆年期間消費品仍然有需求，加上晚市禁堂食，新地於旗下12 個商場（東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）推出線上線下互動優惠及商場主題活動，透過應用程式換領多項優惠，引流到線下商場，於農曆新年期間錄得平穩升幅。

主題場景打卡點

新地旗下12 個商場，於農曆新年期間及迎接情人節，設多個卡通及不同布景主題活動：

東港城：與樂高合作的「樂高＠雲霄虎城」新年主題活動。

上水廣場：與台灣人氣反差萌角色江大叔合作推出「春の開運祭」新年活動。

life@KCC：以台灣插畫家Second 筆下的人氣小勞撫合作推出「Chill 有『梗』新春裝置及市集」

將軍澳中心：帶來Kakao Friends 農曆新年「新春黃金豐收莊園」Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場：聯手舉辦慶祝Ultraman 超人登場55 週年的「超人體驗館」。

北角匯：與多個國際品牌合作的當代手工花藝師Sean 開設,為情人送上花語中的真摰祝福。「甜蜜遇．花．緣」主題藝廊。

PopWalk天晉滙：與台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG 合作，打造出日式風情「PopWalk X WHOSMiNG 旨在一喜」活動主題。

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The Point 會員餐飲外賣優惠

新地另於不同商場內推出 The Point 會員多項外賣優惠，於指定餐飲商戶外賣自取訂餐滿指定金額，均可享有不同優惠。

東港城：即日起至2 月15 日，推出「美饌激賞」優惠，於指定餐飲商戶外賣自取訂餐滿指定金額，並輸入限定優惠碼，便可享有精彩優惠，折扣高達5 折。

北角匯：即日起至2 月28 日，推出「After 6pm 外賣自取滋味賞」，The Point 會員外賣自取最高可獲贈$30 超市現金券。

上水廣場：即日起至2月28日「100% Delicious 外賣滋味回贈」，The Point 會員於晚上6 時後，於商場2 樓至5 樓任何食肆，以外賣自取單一電子消費滿$100，可換領$100 滋味美食優惠券回贈。

Ocean PopWalk 海天晉滙：即日起至2 月28 日推出「Takeaway 外賣賞」於晚上6 時後，商場任何食肆外賣自取單一電子消費滿$100，可換領$100 滋味美食優惠券，盡享100% 回贈。

將軍澳中心：即日起推出「會員尊享外賣自取服務」優惠，透過The Point 手機Apps，於指定餐飲商戶外賣自取訂餐，並輸入獨家優惠碼，即可享全單低至85 折優惠額外10 倍積分，至換完即止。

Mikiki：即日起至3 月31 日，推出「會員尊享外賣自取服務」優惠，透過The Point 手機Apps，，於指定餐飲商戶外賣自取訂餐滿指定金額，並輸入獨家優惠碼，即可享全單最高減$100，相當於67 折優惠，名額有限，先到先得。

卓爾廣場及錦薈坊：即日起至2 月27 日，推出「美味密密賞」優惠，於指定餐飲商戶午市或晚市時段，以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈商場贈券兼同時賺取積分，回贈率高達33%，名額有限，先到先得。

荃錦中心、新領域廣場：即日起至2 月28 日，推出「After 6pm 10倍積分賞」晚上6 時後於指定商戶或食肆以電子貨幣消費滿$500 或以上，可獲額外10 倍積分。另於晚上6 時至9 時於新領域廣場指定食肆以電子貨幣外賣滿$100，更可換領$100 指定食肆現金券乙套。

責任編輯：向頌勤

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