【電動飛機】全球首架全電動客機將起飛　充電半小時可飛814公里

▲ 據《CNN》報道，DHL已向Eviation訂購了12架Alice，並預計將於2024年交付。這些飛機將在DHL的全球機隊中，被用作短途貨物運輸工具。（Eviation官網截圖）

電動車發展近年取得爆發性增長，現時飛機都準備邁進全電動化時代。以色列公司Eviation開發的飛機Alice，日前在西雅圖北部的阿靈頓市機場進行發動機測試，該公司行政總裁Eviation Omer Bar-Yohay表示，Alice將於未來數周進行首次飛行。

可載9名乘客飛一小時

全電動客機Alice用類似電動車或手機的電池技術，在充電30分鐘後，就可載著9名乘客飛行一小時，飛行距離約814公里，最大巡航速度約461公里/小時。Eviation表示將繼續專注於發展電動航空旅行，希望在7至10年內製造出可容納20至40名乘客的電動飛機。

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Alice的原型機於2019年首次亮相，自去年12月以來一直在進行低速滑行測試，並將在未來幾周嘗試高速滑行測試。在這些測試中，飛機會以不同的速度被送下跑道，以測試其自身動力，並允許地面團隊監測轉向、制動和防滑等系統。

現時Eviation已開發了三個版本的原型機，包括：商業版本、行政版本和專門用於貨運的版本。測試中的商業版本可容納9名乘客和2名飛行員，以及850磅的貨物；行政版則設有6個乘客座位，機艙空間感更大；而貨機可容納12.7立方米的體積。據悉，以上飛機版本的維護和營運成本，都較商業噴射機的少70%。

DHL已訂購12架Alice

據《CNN》報道，DHL已向Eviation訂購了12架Alice，並預計將於2024年交付。這些飛機將在DHL的全球機隊中，被用作短途貨物運輸工具。DHL行政總裁Mike Parra表示，「希望能在減少碳足跡方面作出實質貢獻，這些機隊和技術方面的進步將對實現進一步的碳中和目標。」

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除DHL外，Eviation亦宣布商業航空公司CapeAir擬向其購買機隊，並表示該機隊預計將在2023年投入使用，用於連接波士頓、瑪莎葡萄園島、南塔克特和海恩斯的航線。

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責任編輯：陳卓賢