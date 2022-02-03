  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (四) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購騙案】2021年網上購物騙案達6,120宗 成各類詐騙案榜首

理財智慧 14:15 2022/02/03

分享：

疫情期間，網上購物更為普遍，騙案手法亦層出不窮，更利用網購平台作案，導致網購騙案屢創新高。警方日前於facebook專頁公布2021年的騙案數字，網上購物騙案達6,120宗，成為各類詐騙案榜首。

同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

數據指，去年錄得最多的騙案為網上購物騙案，達6,120宗；其次為援交騙案，有1,743宗；之後為網戀騙案1,659宗；第4及第5位分別是裸聊騙案及網上求職騙案，分別為1,162宗及1,063宗。當局指，騙案猶如病毒一樣會變種，呼籲市民提高警覺，即使騙徒百變也會無所遁形。

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
疫情 網購平台 網上購物 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【接種疫苗】12間社區疫苗中心初三起照常運作 聶德權：不論老幼應盡快接種疫苗
【接種疫苗】12間社區疫苗中心初三起照常運作 聶德權：不論老幼應盡快接種疫苗
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款