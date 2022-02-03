【網購騙案】2021年網上購物騙案達6,120宗 成各類詐騙案榜首

疫情期間，網上購物更為普遍，騙案手法亦層出不窮，更利用網購平台作案，導致網購騙案屢創新高。警方日前於facebook專頁公布2021年的騙案數字，網上購物騙案達6,120宗，成為各類詐騙案榜首。



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數據指，去年錄得最多的騙案為網上購物騙案，達6,120宗；其次為援交騙案，有1,743宗；之後為網戀騙案1,659宗；第4及第5位分別是裸聊騙案及網上求職騙案，分別為1,162宗及1,063宗。當局指，騙案猶如病毒一樣會變種，呼籲市民提高警覺，即使騙徒百變也會無所遁形。

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責任編輯：龍紀瑩