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嘉華温偉明：年內推4個大型全新項目　涉8000伙　料樓價升3%至5%

股樓投資 16:58 2022/02/03

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新冠變種病毒來襲，打亂發展商原定的推盤計劃，但不少發展商認為，香港市民對住宅的剛性需求仍然很大，所以看好今年樓市，並打算農曆新年後推盤。其中，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明透露，公司今年有4個全新盤準備登場，當中兩個位於港鐵站上蓋。 

温偉明分析說，去年一手成交量已回復至正常水平，約錄17,200宗買賣，按年升約18%，反映樓市未有受疫情影響。他續說，由於第五波疫情突如其來，加上農曆新年的影響，所以上月樓市交投放緩，且令大部分發展商將推盤大計延至農曆新年後，但香港市民對住宅的剛性需求仍然很大，料樓價平穩發展，而市區及鐵路項目將繼續較受市場追捧，預期今年樓價升3%至5%。

嘉峯匯現樓會所

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談到推盤大計，他透露，公司今年有4個大型全新項目推售，涉及逾8,000伙，包括西鐵元朗錦上路站項目（約2,200伙）、啟德第4A區1號項目（逾2,100伙）、啟德第4A區2號項目（逾2,000伙）、港鐵將軍澳日出康城第11期項目（約1,880伙）。他續指，公司旗下啟德嘉峯匯將於農曆新年後，推出4間花園洋房，面積由3,183至3,220平方呎，均屬4房4套房設計。 

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撰文 : 黃卓賢

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