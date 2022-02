【前空姐爆料】阿聯酋航空設「體重警察」　如空姐體重不達標或會遭停飛減薪

綜合外媒報道,前阿聯酋航空(Emirates)員工向傳媒爆料,公司實行「外表管理計劃」(Appearance Management Program),嚴密監控員工的外表及體重等,以確保空中服務員切合公司的要求。他們指出,公司的監控人員被稱為「體重警察」,他們定期監測計劃中員工的體重,如果他們不符合航空公司的要求,就會作出減薪等懲罰。

其中一名前空姐Karla Bayson)於去年離職,此前阿聯酋航空工作了9年,她說曾看到同事收到有關體重的警告。她向傳媒稱,收到警告的員工被再檢查之前,總共有兩週時間減肥。她又提到,阿聯酋航空對僱員有統一、嚴格的規定,如只會聘請沒有明顯紋身的人。另一個阿聯酋航空前空姐Maya Dukaric則表示,「體重警察」偶爾會在機場攔住機組人員並說:「你需要放慢(體重上升)速度」(You need to slow it down.)。

還有一名空姐Duygu Karaman表示,她工作的最後三年裏,因為有同事匿名指她「太重」,因為她的體重超過了要求的2公斤,因而須監測體型。她指出,當時公司開始不斷地測量她的BMI,並且會在飛行前被隨機拉到一邊進行體重檢查。

Karaman提到,公司的營養部門沒有給出太多建議,「他們給你一張A4紙,上面寫著:『不要吃米飯,不要吃麵包』。」類似的東西。對此,她表示:「這是每個人都知道的事情,比如定期睡覺,但由於工作原因,我無法做到。」她更指,有認識的同事因體重問題而被「停飛」。

亦有一位不願透露姓名的前人力資源部員工稱,需要參加體重管理計劃中的員工,將會收到一系列飲食和鍛煉計劃,同時要將人力資源部會面,以評估他們的進展。這位消息人士表示,未能達到航空公司設定的體重目標將被減薪。他們更估計,在2.5萬名機組人員中,就有150人參與了該計劃。

