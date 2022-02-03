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【前空姐爆料】阿聯酋航空設「體重警察」　如空姐體重不達標或會遭停飛減薪

環球政經 17:46 2022/02/03

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綜合外媒報道，前阿聯酋航空（Emirates）員工向傳媒爆料，公司實行「外表管理計劃」（Appearance Management Program），嚴密監控員工的外表及體重等，以確保空中服務員切合公司的要求。他們指出，公司的監控人員被稱為「體重警察」，他們定期監測計劃中員工的體重，如果他們不符合航空公司的要求，就會作出減薪等懲罰。

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其中一名前空姐Karla Bayson)於去年離職，此前阿聯酋航空工作了9年，她說曾看到同事收到有關體重的警告。她向傳媒稱，收到警告的員工被再檢查之前，總共有兩週時間減肥。她又提到，阿聯酋航空對僱員有統一、嚴格的規定，如只會聘請沒有明顯紋身的人。另一個阿聯酋航空前空姐Maya Dukaric則表示，「體重警察」偶爾會在機場攔住機組人員並說：「你需要放慢（體重上升）速度」（You need to slow it down.）。

還有一名空姐Duygu Karaman表示，她工作的最後三年裏，因為有同事匿名指她「太重」，因為她的體重超過了要求的2公斤，因而須監測體型。她指出，當時公司開始不斷地測量她的BMI，並且會在飛行前被隨機拉到一邊進行體重檢查。

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Karaman提到，公司的營養部門沒有給出太多建議，「他們給你一張A4紙，上面寫著：『不要吃米飯，不要吃麵包』。」類似的東西。對此，她表示：「這是每個人都知道的事情，比如定期睡覺，但由於工作原因，我無法做到。」她更指，有認識的同事因體重問題而被「停飛」。

亦有一位不願透露姓名的前人力資源部員工稱，需要參加體重管理計劃中的員工，將會收到一系列飲食和鍛煉計劃，同時要將人力資源部會面，以評估他們的進展。這位消息人士表示，未能達到航空公司設定的體重目標將被減薪。他們更估計，在2.5萬名機組人員中，就有150人參與了該計劃。

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撰文 : 陳楚琨

減肥 經濟 機場 機艙服務員 航空 阿聯酋航空 人力資源 服務

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