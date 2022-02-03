【名畫拍賣】印象派大師莫內5幅經典作品將登蘇富比 料總額達5.48億港元

法國印象派大師莫內（Claude Monet）的5幅經典作品將於2022年3月2日登上倫敦蘇富比（Sotheby’s）拍賣。莫內的畫家生涯中這五幅重要作品，幾乎反映出他從表現主義（Expressionism）延伸到抽象表現主義（Abstract Expressionism）的創作歷程，而現在這些作品，將以總價5,000萬美元（折合約5.48億港元）的金額拍賣。

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莫內是影響二十世紀抽想主義的關鍵人物，在1950年代抽象表現主義興起前，紐約現代博物館就購入一幅睡蓮為館藏，獨具慧眼的選擇，為那個時代留下重要的紀錄。然而莫內在1897年也創作了四幅《菊花》，也是這次的拍品之一，估價約為1,000萬至1,500萬英鎊（約新台幣3.7億至5.6億元），深受日本文化的影響，日本版畫為他留下深遠的影響，他也收藏了葛飾北齋的「大花」版畫，由這個脈絡可循，莫內的花卉特寫，或多或少開啟了他對「睡蓮（Les Nymphéas）」系列作品創作的淵源。目前這五幅重要作品，都將於今年3月2日登上倫敦蘇富比「現當代藝術晚拍」。

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責任編輯：龍紀瑩