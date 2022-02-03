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荷蘭再拆逾百年古橋 只為放行貝索斯新遊艇出海

環球社會熱點 16:50 2022/02/03

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美國媒體報道，荷蘭鹿特丹將再次拆除1座擁有145年歷史的古橋，方便亞馬遜創辦人貝索斯新遊艇得以出海。荷蘭鹿特丹市長發言人表示，古橋位於造船廠船隻出海的唯一途徑上，貝索斯將支付古橋拆除費用。有指，貝索斯新遊艇造領高達4.85億美元（約37.73億港元）。

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位於鹿特丹（Rotterdam）Koningshaven古橋始建於1878年，當地人普遍稱為「De Hef」，二戰期間曾被炸毀，當地議會在2017年完成重建工作，並承諾未來不會拆除。

Oceanco造船廠位於鹿特丹附近Alblasserdam市，已為貝索斯（Jeff Bezos）完成Y721遊艇建造。惟船隻提於過大，無法直接通過古橋駛出海面，於是要求當地議會拆除大橋中間部分，遊艇得以通過。

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據報貝索斯遊艇是Oceanco造船廠建立以來，製造的最大船隻之一，長達127米，至少需要130英尺（約39.6米）以上空位才能通過古橋。

當地議會早前建議造船廠，將部分已完工的船隻組件先運出來，再在其他地方組合。但建議被造船廠駁回，指建議不切實際，是次造船工程十分龐大，在其他地方組合需來回走動運送所需工具。

鹿特丹市長發言人接受媒體訪問承認，古橋位於造船廠出海筆唯一途徑上，並補充指貝索斯將支付相關拆除費用。當地議會不顧歷史專家反對，同意造船廠拆橋要求。

古橋翻新工程負責人Marcel Walravens亦同意市議會決定，指主要拆除中間部分令船隻桅桿通過。他強調鹿特丹是歐洲海運之都，造船等活動是當地經濟重要支柱。

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責任編輯：李俊儀

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