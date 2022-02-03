  • 15°C
香港時間 : 2022203日 (四) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bill Gates離婚】蓋茨前妻梅琳達傳擬將財富分散投資　而非投至聯名基金會

股市 16:14 2022/02/03

分享：

前妻梅琳達傳擬將財富分散投資　而非投至與蓋茨聯名基金會

微軟（美：MSFT）創始人蓋茨（Bill Gates）與前妻梅琳達（Melinda French Gates）在去年8月正式離婚，並在其後宣布兩人會向其聯名的慈善基金額外捐贈150億美元。不過，據外電報道指，梅琳達計劃將其擁有的財富，分散投資至不同的慈善事業，而非將大部分財富放進兩人聯名的蓋茨基金會。

據報道指，梅琳達在去年底已經發表自己的首封個人捐贈承諾信，並指她意識到如此多的財富集中在一個人的手中是荒謬的，認為要負責任地處理這些財富，就是在深思熟慮後，把它們送出去。

據悉，梅琳達在離婚後已經成立自己旗下的慈善機構Pivotal Ventures，主要投資能夠推動美國社會進步的事項，關注的包括帶薪休假政策、年輕人心理健康以及科技帶來性別平等等議題。

蓋茨與梅琳達在2010年，與股神巴菲特聯手發起「捐贈承諾」（Giving Pledge），鼓勵其他富豪將自己擁有的大部分財富捐贈至公益事業。

相關文章：【Bill Gates離婚】蓋茨基金會：若梅琳達無法與蓋茨共事　她將兩年後辭去職務

【Bill Gates離婚】微軟傳曾調查蓋茨與女員工關係、蓋茨未調查完就辭任董事　蓋茨：請辭是想專注慈善事業（第二版）

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 慈善基金 比爾蓋茨 離婚 富豪 基金 巴菲特

上一篇文章

【大行報告】美資投行：美股大跌4個觀察　增長股2月或有超額回報

下一篇文章

【賈躍亭創辦】獨董報告：法拉第未來誤導FF91預訂量　扣賈躍亭25%年薪、僅一人下台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta盤後插23%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta盤後插23%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份
【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份
【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線
【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線
【傳統智慧】機構投資者佔比愈高、股市波動性愈低？　金管局研究咁樣講...
【傳統智慧】機構投資者佔比愈高、股市波動性愈低？　金管局研究咁樣講...
【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　盤後急漲9%　上季業績超預期
【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　盤後急漲9%　上季業績超預期
【美股收市+ADR】facebook盤後急瀉22%　滙豐ADR越58關（不斷更新）
【美股收市+ADR】facebook盤後急瀉22%　滙豐ADR越58關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款