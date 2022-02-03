【Bill Gates離婚】蓋茨前妻梅琳達傳擬將財富分散投資　而非投至聯名基金會

▲ 前妻梅琳達傳擬將財富分散投資 而非投至與蓋茨聯名基金會

微軟（美：MSFT）創始人蓋茨（Bill Gates）與前妻梅琳達（Melinda French Gates）在去年8月正式離婚，並在其後宣布兩人會向其聯名的慈善基金額外捐贈150億美元。不過，據外電報道指，梅琳達計劃將其擁有的財富，分散投資至不同的慈善事業，而非將大部分財富放進兩人聯名的蓋茨基金會。

據報道指，梅琳達在去年底已經發表自己的首封個人捐贈承諾信，並指她意識到如此多的財富集中在一個人的手中是荒謬的，認為要負責任地處理這些財富，就是在深思熟慮後，把它們送出去。

據悉，梅琳達在離婚後已經成立自己旗下的慈善機構Pivotal Ventures，主要投資能夠推動美國社會進步的事項，關注的包括帶薪休假政策、年輕人心理健康以及科技帶來性別平等等議題。

蓋茨與梅琳達在2010年，與股神巴菲特聯手發起「捐贈承諾」（Giving Pledge），鼓勵其他富豪將自己擁有的大部分財富捐贈至公益事業。

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