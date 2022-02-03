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【虛擬經濟】迪士尼公開招聘NFT專家 為下一步進軍元宇宙鋪路？

環球政經 17:29 2022/02/03

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企業紛紛加入虛擬經濟，最新例子是華特迪士尼（美：DIS）。根據迪士尼最新的一個招聘廣告顯示，該公司有意進軍NFT（非同質化代幣）領域，該職位的其中一個職責是「領導迪士尼在NFT領域的工作」，應徵者並需要擁有「對數碼及NFT範疇的知識和熱情」。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析    電動車股你要識

元宇宙及NFT的虛擬經濟熱潮持續，成為投資者的熱門選擇，各大企業亦加緊部署，招聘相關範疇的專業人才。迪士尼的招聘網站，近日便刊出了一則「業務發展經理」（Manager, Business Development）的招聘啟事，職責上需領導迪士尼在NFT領域的工作，監控不斷發展的市場、制定品類戰略（Category strategy），以及管理關鍵合作夥伴。

迪士尼於去年12月底，亦獲批了一個關於「虛擬世界模擬器」（Virtual World Simulator）技術的專利，該技術可以將立體影像和虛擬效果投射到物理空間上，並同時通過追蹤個別公園遊客，以提供最個性化的影像投射，讓不同遊客各自擁有不同的觀賞體驗。

【2022年部署】2022年值得留意的10大新經濟股【下一頁

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【同場加映】青姐話：未到年廿八    提早洗邋遢

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責任編輯：嚴浩文

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虛擬貨幣 NFT 元宇宙 迪士尼樂園 Disney 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）

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