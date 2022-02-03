▲ 【美股業績】Paypal撤回用戶增長目標、股價暴跌25% Cathie Wood幾近清倉

PayPal（美：PYPL）公布去年第四季業績後，觸發股價跌25%，創歷來最差單日表現。PayPal上季收入按年升13%至69.2億美元，勝市場預期的68.7億美元；經調整後每股盈利1.11美元，輕微低於預期的1.12美元，但列帳純利受累特殊項目，按年跌49%至8.01億美元。PayPal在業績報告撤回2025年活躍帳戶達7.5億目標，成為股價急跌觸發點。

Paypal股價周三跌24.6%後，收報132.57美元，盤後再跌3%。

期內，PayPal總支付額按年升23%至3395億美元，新增活躍用戶980萬，其中320萬新增活躍用戶來自收購Paidy。不過，PayPal最新指引，今年全年用戶只增1500萬至2000萬新帳戶，較去年增加4890萬戶大幅減少，並且放棄一年前訂下的2025年帳戶翻倍至7.5億戶的目標。

財務總監John Rainey稱，撤回用戶量目標後，PayPal 會轉而致力增加每名用戶支付量。

PayPal料今年新增用戶按年削半 ARKK大手減持

PayPal的行政總裁Dan Schulman表示，公司採取「精算後的方式」來製定財報，預期今年下半年公司營收將快速成長，但他同時指出，公司正面臨著外部不利因素，例如通脹為消費者支出帶來負面影響和供應鏈問題不成比例地影響跨境支付，以及與前母公司eBay（美：EBAY）的營運協議已經結束，用戶過渡至PayPal成為挑戰。

PayPal預計，今年首季收入增6%，低於市場預期的11.7%；每股收益為0.87美元，低於預期的1.16美元，主要由於與eBay經營協議結束影響，料相關原因將在上半年為Paypal帶來6億美元收入衝擊。

PayPal股價大跌之際，有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（美：ARKK）周三減持PayPal，賣出了逾15.8萬股PayPal，按收盤價計總值2095萬美元，目前僅餘持有3600多股，價值約48萬美元。

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編輯：曾樂詩