【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！

▲ SpaceX宣布，將會推出一項「Starlink Premium」的新服務，以全新的矩形衛星天線打造，提升效能，最快可望在今年第二季開始出貨。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX，推出名為「星鏈（Starlink）」的衛星寬頻服務，並持續擴大服務範圍及方法。SpaceX宣布，將會推出一項「Starlink Premium」的新服務，以全新的矩形衛星天線打造，提升效能，最快可望在今年第二季開始出貨。

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據Starlink Premium網頁顯示，Starlink Premium的新服務主要提供予小型辦公室、實體店及超級用戶使用。而新方案將提供3倍峰值效能以及更大的專用天線設備，讓更多偏遠的地方可以使用。

據悉，Starlink Premium將會提供20至40毫秒的延遲以及150至500Mbps的網路傳輸速度，相比現時的普通版本100至200Mbps網速更快速。至於價錢方面，安裝Starlink Premium衛星天線以及路由器等設備需要花費2,500美元（約19,488港元），加上按金500美元（約3,897港元），每個月額外收費500美元（約3,897港元）訂閱費用，各項內容收費是一般Starlink服務的5倍。

SpaceX承諾，將會為Starlink Premium用戶提供全年無休的優先支援，而且而升級後的衛星天線具有堅固構造，可為在極熱、極冷環境的用戶提供新選擇。

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責任編輯：曾曉汶

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