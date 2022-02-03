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【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區

股樓投資 16:17 2022/02/03

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內地科網巨頭阿里巴巴(09988)總裁戴珊，日前在集團專欄阿里足跡發表文章。她指出，又稱下沉市場的內地欠發達地區，滲透率則仍有很大的增長空間，這批增量用戶的需求值得市場關注，近年已成為互聯網行業的新發展方向。戴珊表示，中國下沉市場擁有巨大的人口數量，其互聯網用戶規模估計近6億人，而消費者對價格敏感度高，重視性價比。價格合理、產品優質，以及完善可靠的網購體驗，對下沉市場的消費者同樣重要。以阿里為例，選擇以M2C（Manufacturer-To-Consumer）模式打開下沉市場，配合高效率及低成本的物流履約網路，將性價比商品從生產商直接送到消費者手上。

【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股   詳情請看【下一頁

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戴珊表示，基於這個理念，阿里先後創立了淘特及淘菜菜業務，淘特主打豐富的性價比商品，淘菜菜則是主打次日自提（即自取）體驗，堅持聚焦於M2C模式，為下沉市場消費者提供高時效、低成本、好服務的商品。截至去年9月底止季度，淘特和淘菜菜去重後的年活躍消費者達到2.7億，按年增長200%，其貢獻集團新用戶數量的比例很高；而去重後的日均交易訂單量按年增速逾400%，可見用戶黏性得以提升。

【內房危機】恒隆有意向財困內房 收購一二線城市優質資產  詳情請看【下一頁

定位上，淘菜菜與淘特及淘寶合作，確保以最佳觸達和營運界面去服務不同目標人群，圍繞一日三餐的場景設定，以今日下單、次日自提的差異化履約方式送達，滿足每個家庭的最高頻需求，從而不斷提升用戶黏性。在非生鮮類商品上，淘菜菜首先採用了淘特的工廠直供能力，提供極具性價比的日用百貨。同時，淘菜菜與同屬阿里系的高鑫零售(06808)緊密合作，在快消品、包裝食品等品類上快速形成優勢。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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