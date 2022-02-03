▲ 【賈躍亭創辦】獨董報告：法拉第未來誤導FF91預訂量 扣賈躍亭25%年薪、僅一人下台

由樂視創辦人賈躍亭成立的電動車初創法拉第未來Faraday Future（FF，美：FFIE）去年借殼SPAC美國上市，惟上市期間遭沽空機構質疑造假。FF獨立董事2月1日發布特別審查報告，反駁沽空機構絕大部分指控沒有審查證據支撐，但認為FF投資者聲明用詞或有誤導及不一致，包括旗下車款FF91的預訂訂單絕大部分都沒有支付任何金錢。FF獨董建議重組董事會並扣減賈躍亭25%年薪。

FF獨董指，FF業務合併前的聲明中稱已收到超過14000份FF91車輛的預訂，這可能具有誤導性，因為其中只有數百份預訂已支付，而其他是未支付的。

另外，報告指出，名銜只是「首席產品和用戶生態官」的賈躍亭，在企業合併後對FF管理的參與比某些投資者所代表的更為重要。獨董報告認為，FF需要加強財務會計和內部控制。

報告提出多項建議，包括重組董事會，Brian Krolicki 卸任董事會主席，改任審計和薪酬委員會的成員；獨董 Susan Swenson為董事會執行主席；行政總裁Carsten Breitfield和賈躍亭直接向Swenson匯報，且兩人的年度基本工資均將削減25%。

各項人事變動中，只有FF全球資本市場副總裁王佳偉被停職。

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