【虎年大吉】海洋公園喜事連連 45隻小動物趕及虎年與市民見面 大熊貓小熊貓賀年菜曝光

以往的農曆新年假期，到海洋公園遊玩是不少港人最愛的新春活動，但今年疫情下，海洋公園由1日6日起已暫停開放至另行通知，大家少了一個賀年節目。但原來海洋公園最近喜事連連，最近有45隻小動物出生，順便祝賀公園45週年紀念。

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在虎年蒞臨之際，25隻企鵝寶寶近兩月內相繼在【南極奇觀】破殼而出，其中包括了21隻巴布亞企鵝、三隻南跳岩企鵝和一隻國王企鵝，趕及於農曆新年與大家見面。嗷嗷待哺的新生企鵝由企鵝爸爸媽媽悉心照顧，而部分企鵝寶寶將於幾週內開始換毛，長出成羽便可下水向訪客展示泳姿。即使公園暫停開放，訪客亦可一暏企鵝寶寶的可愛身影，立即登上公園的社交媒體重溫其首次亮相。

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與此同時，【海洋奇觀】迎來了十隻黃海馬和十隻大腹海馬的誕生，日漸長大的海馬寶寶活力十足、元氣滿滿，來得及時與大家歡度春節。作為海洋公園的創始標誌，這些充滿動感活力的海馬寶寶無疑是大自然為公園慶祝成立 45 週年所賜予的最佳禮物。

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至於居於【大熊貓之旅】和【香港賽馬會四川奇珍館】的大熊貓和小熊貓，今年農曆新年也有口福。大熊貓安安和盈盈享用了開運賀年菜────開胃的雷竹筍作為頭盤，配以錦鯉造型的紫薯年糕和「盈」春接福吉祥蘋果，增添節日氣氛。樂樂則在以紅蘿蔔和沙葛製作而成的桃花樹下享用賀年美食，祝願大家新一年魅力過人、人緣暢旺。



另一邊廂，精靈活潑的小熊貓聰聰吃遍了好意頭的賀年食品，除了有由高纖餅乾和紅蘿蔔製成的賀年冰年糕，放滿新鮮蔬果火龍果、玉米筍、青蘋果、葡萄、冬筍及筊筍傳統全盒更讓牠大快朵頤，祈望新一年吃出好運來，全年富足兼大豐收。

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海洋公園表示，誠邀大家在疫情緩和公園重開時到訪，跟公園的動物大使見面。公園也提醒大家，記得在日常生活細節中實踐環保，例如盡量減少使用淡水和即棄塑膠用品，以保護環境和野生動物的自然棲息地。

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記者：陳詠妍