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長沙灣映築加推68伙　兩房折實689.98萬起

股樓投資 15:27 2022/02/03

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虎年伊始，發展商積極推盤，其中由恒地及市建區合作發展的長沙灣新盤映築，於大年初三（3日）搶先宣布加推價單，發展商同時指，擬於新年假期過後展開銷售。

同場加映︰

映築示範單位

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據映築最新價單第5號顯示，新一批單位涉及68伙，分別為60伙兩房及8伙兩房連儲物室間隔，實用面積由322至377平方呎不等，價單售價由726.3萬至995.3萬元，價單呎價則由22,076至26,515元；以最高折扣率5%計，整批折實售價由最平689.98萬元起，至最貴945.53萬元，折實呎價則介乎20,972至25,189元，平均呎價23,316元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，映築早前展開兩輪銷售，涉及共206伙，除個別由市建局有的「樓換樓計劃」單位外，其餘單位銷情理想，近乎全數沽清，為回應市場需求加推5號價單，並擬定於新年假期後開售。

同場加映︰

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撰文 : 謝昕蕎

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