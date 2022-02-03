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【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居

股樓投資 15:27 2022/02/03

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樓市剛性需求強，有買家家中添丁，所以決定細屋搬大屋，讓小朋友有更好的居住環境。中原地產許偉業說，葵涌芊紅居2座中高層F室，實用面積595平方呎，原開價938萬元，其後獲換樓客洽商，並遭換樓客還價860萬元，其後雙方會面達成協議，單位終以873.8萬元易手，實用呎價約14,686元。 

許偉業透露，買家為換客樓，因家中即將增添的新成員，所以決定細屋搬大屋，由於上址裝修企理，而且樓層景觀感吸引，所以購入單位。 

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。資料顯示，原業主於2016年4月，以578萬元買入該單位，現帳面獲利295.8萬元，物業期內升值約51.1%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 芊紅居 葵涌 中原地產

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