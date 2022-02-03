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【北京冬奧】250部相機600支鏡頭待命！Sony攝影「軍火庫」器材曝光

環球政經 15:32 2022/02/03

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北京冬奧舉行在即，專為專業新聞及運動攝影師而設的攝影服務中心再度成為焦點。索尼（Sony）今年首度公開了這個坊間稱之為「攝影器材軍火庫」的地方，當中的專業級相機數量多達250部，長砲鏡頭更是多達600支。今次是索尼繼去年東京奧運後，第二次在奧運會現場為攝影師提供攝影器材支援。

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攝影器材廠商在大型運動賽事設立攝影服務中心，主要是為了支援美聯社（AP）及甘尼特（Gannett）等大型新聞機構，讓一眾有份參與奧運攝影的專業攝影師，可以確保攝影器材永遠保持在最佳狀態。攝影師可在攝影服務中心為相機進行清潔及簡單維修，並即場借用最先進的相機及鏡頭。索尼近年的無反相機拍攝性能大幅提升，廣受攝影記者和體育攝影師的歡迎，這得以令索尼於去年東京奧運，首次在新聞中心提供相關服務。

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兩大相機巨頭佳能（Canon）及尼康（Nikon），於去年東京奧運均詳細地對外展示了攝影服務中心的花絮相片，相反索尼就未有類似安排。不過在到了今次北京冬奧則一改做法，由索尼的奧運現場攝影師Nick Didlick，披露了索尼攝影服務中心的運作。

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他透露今年索尼提供的攝影器材，多達250多台相機和600多支鏡頭，而從索尼對外公開的花絮相片可見，當中不乏旗艦級無反相機Sony α1，以及FE 400mm F2.8及FE 600mm F4等專業級遠攝變焦鏡頭。

據了解，北京奧組委延續了去年東京奧運會的防疫指導方針，索尼亦會嚴格遵從守則，在當地會有41名員工展開輪班工作，另外還有30名全球在線團隊成員隨時候命支援。

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責任編輯：嚴浩文

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