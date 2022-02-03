【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測

▲ Sony財務總監Hiroki Totoki表示，「人們想要購買PS5，但由於持續的芯片短缺，令合作夥伴無法提供相應零件，結果影響了PS5出貨。」（法新社）

芯片短缺已影響電子產品製造商一段長時間，索尼（Sony）近日發表最新的業績報告顯示，在全年銷售最旺的上一財季中，PlayStation 5（PS5）的出貨量僅330萬部，累計出貨總量達1,730萬部，但跟在生命周期同時段已大賣2,020萬部的PS4相比，這新一代主機明顯已落後不少。

PS5蝕著賣 利潤反而增長

該報告顯示，正因為PS5銷售不足，令其遊戲部門的收入僅8,133億日元（約553億港元），低於去年同季度的8,832億日元（約601億港元）。不過，由於Sony採用售價低於成本價的策略吸引消費者購買，反而使其營業利潤增長了12.1%，達到8.1億美元（約63億港元）。

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Sony財務總監Hiroki Totoki表示，「人們想要購買PS5，但由於持續的芯片短缺，令合作夥伴無法提供相應零件，結果影響了PS5出貨。」Sony預計這種情況在未來一年將持續下去，這意味著PS5缺貨問題仍會繼續，尤其是在2022年上半年。

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同時，Sony亦將本財年的PS5出貨量預測從1,480萬部下調至1,150萬部。因此其遊戲和網絡服務（G&NS）部門的全年收入預期亦降低了1.7億日元（約1,200萬港元）。

電影《蜘蛛俠》叫座 收入躍升至313億元

Sony遊戲部門是目前最賺錢部門，約佔本季度整體收入和利潤的四分之一；其智能手機圖像傳感器銷量增加，亦帶動圖像傳感器部門在第三財季的表現，收入同比增長22%。另受惠於賣座電影《蜘蛛俠：不戰無歸》，其電影部門的收入亦大幅躍升至40.2億美元（約313億港元）。

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責任編輯：陳卓賢