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特朗普舉辦中期選舉活動 參加者最多畀200萬食餐飯

環球社會熱點 16:52 2022/02/03

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美國中期選舉將於11月展開，隸屬共和黨的前總統特朗普在本月舉辦與中期選舉有關的活動，參加者最多需支付25萬美元（195萬港元），在特朗普的海湖莊園享用晚宴。但籌集所得資金將撥入特朗普個人的超級政治行動委員會內，令部分美國媒體懷疑特朗普是否以權謀私，為2024年大選籌款。

特朗普話如果再當選美國總統 會特赦國會暴亂被告 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）將於本月在其位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦「Take Back Congress Candidate Forum」活動，為共和黨中期選舉造勢，希望能重奪參眾兩院控制權。

據悉，論壇分最少3項門檻，其中參加夫婦最多支付25萬美元（195萬港元），就可成為活動貴賓，與特朗普夫妻共享晚餐及合照，亦確保在論壇獲得貴賓席。但費用不包括在海湖莊園住宅的金額。

其次，參加夫婦或情侶若支付10萬美元（78萬港元），亦可以與特朗普合照、和他支持的候選人坐在一起，聽取特朗普建言及共進晚餐。

特朗普狠批拜登 「送錯美軍去其他地方」 【下一頁】

至於支付5萬美元（39萬港元）的參加者亦能出席晚宴及見到特朗普真人，但只能與支持的共和黨候選人合照；而支付最低入場門檻5,000美元（3.9萬美元）的人士，僅能參加晚宴，及獲得特朗普建言。

值得注意的是，晚宴所籌集的資金，會撥入特朗普個人的超級政治行動委員會（Super PAC），而非屬於共和黨競選資金，使人質疑特朗普有以權謀私之嫌。

《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）表示，特朗普至今未為其他共和黨候選人付出一分一毫，但他卻試圖利用中期選舉為其團隊籌集資金。即使是特朗普支持的候選人，去年下年亦僅獲其委員會發放20.5萬美元資金，低於今次募款最高金額。

特朗普發言人布多維奇（ Taylor Budowuch）於本周表示，特朗普已建立政治組織，繼續看守及定義共和黨未來，強調讓「美國再偉大」（Make America Great Again）浪潮將會由中期選舉持續至2024年。

特朗普團隊亦宣布，已積累1.22億美元（9.5億港元）巨額競選資金。

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責任編輯：郭麗明

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