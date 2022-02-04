【澳門賭收】澳門1月博彩收入跌21%　濠賭股不跌反升　美高梅、澳博彈逾4%

▲ 【澳門賭收】澳門1月博彩收入跌21% 年廿九至年初二入境旅客增15%

澳門1月博彩收入63.44億澳門元，按年跌21%，按月則跌20%，為去年10月以來最差月份，但較市場之前預期為佳，多隻濠賭股今造好。

澳博 （00880） 及美高梅 （02282） 齊彈逾4%，金沙 （01928） 升3.5%，銀娛 （00027） 亦進帳2.7%。

另外，澳門旅遊局數據顯示，從1月31日至2月2日（年廿九至年初三），訪澳旅客累計達34,886人次，較2021年新春假期按年增14.6%。

若單計訪澳內地旅客，3日入境人次達32,137名，按年增長17.7%，當中除夕日有8682人次、年初一有9314人次、年初二有14,141人次，日均11,628人次，與澳門旅遊局期望日均2萬人次入境，有相當距離。

參考以往紀錄，內地旅客大多會在家過年，在假期後段才會出訪澳門。

不過，因應內地疫情變化，澳門連日收緊多個內地社區人士入境要求，涉及深圳、雲浮、河源、天津、河北等的特定小區，要求相關人士在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天但最短不少於7天。

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