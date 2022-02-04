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【澳門賭收】澳門年初三旅客增長加快　美高梅澳博彈4%、1月博彩收入跌21%仍勝預期

股市 13:48 2022/02/04

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【澳門賭收】澳門1月博彩收入跌21%、年初三旅客增長加快　美高梅、澳博彈逾4%

澳門1月博彩收入63.44億澳門元，按年跌21%，按月則跌20%，為去年10月以來最差月份，但較市場之前預期為佳。另外，澳門農曆新年旅客人流增長加快，多隻濠賭股今造好。

澳博 （00880） 及美高梅 （02282） 齊彈4%，金沙 （01928） 升2.6%，銀娛 （00027） 亦進帳2%。

另外，澳門旅遊局數據顯示，從1月31日至2月3日（年廿九至年初三），訪澳旅客累計達56,858人次，較2021年新春假期按年增18.9%。若單計訪澳內地旅客，3日入境人次達52,860名，按年增長21.9%。

  總訪澳旅客 訪澳內地旅客
  人次 變動率 人次 變動率
1月31日（除夕） 9680 +18.6% 8682 +23.1%
2月1日（年初一） 10115 ＋11.5% 9314 ＋14.3%
2月2日（年初二） 15091 ＋14.3% 14141 ＋16.8%
2月3日（年初三） 21972 ＋26.6% 20723 ＋29.0%

澳門旅遊局在新春期望日均旅客可達2萬人次，當局最新表示，年初三人流回升，期望內地新春小長假（年初四至年初七）能保持在這個「心理關口」，為澳門旅遊業「開個好年」，並指新春假期間澳門酒店入住率回升至近六成，部分五星級的酒店估計能增至八成。

參考以往紀錄，內地旅客大多會在家過年，在假期後段才會出訪澳門。

不過，因應內地疫情變化，澳門連日收緊多個內地社區人士入境要求，涉及深圳、雲浮、河源、天津、河北等的特定小區，要求相關人士在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天但最短不少於7天。

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港股 博彩 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 澳門博彩股 澳門 澳門元

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