加拿大擬出動軍方 驅散渥太華反強制接種疫苗示威

加拿大首都渥太華上周爆發反強制疫苗接種示威，貨車集結加上大規模示威引致大量企業暫停營業。當局形容當地局勢不穩定，預計周末會有更多示威者抵達渥太華。渥太華警方表示正考慮出動軍方，驅散渥太華的非法示威活動。

加拿大總理確診 譴責反強制疫苗接種示威 【下一頁】

加拿大政府決定實施強制接種疫苗，大批跨境貨車司機對於不再獲豁免而感到不滿，帶頭於渥太華發起示威。

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渥太華有不少居民對貨車堵路及響咹深感困擾，而當地也有很多企業需要暫時休業，就連渥太華市中心的大型購物中心Rideau Centre也宣布暫停開放至本月6日。

渥太華警察局長Peter Sloly周三（2日）警告，警方沒有足夠資源移走示威者於渥太華集結的車隊，指渥太華市正考慮向加拿大武裝部隊求助。

他估計軍隊介入將會帶來很大風險，但示威者據報持有武器，因此可能需要出動軍隊。

示威者本來是為抗議跨境貨車司機不獲豁免，但其後極右團體也牽涉示威，導致局勢升溫。

網站GoFundMe上聲援渥太華示威的籌款活動，在過去幾日已經籌得超過1,000萬加元（約6,145萬港元）。

示威者周三發表聲明，指他們對居民日常生活受到干擾深表同情，但強調只有聯邦政府廢除強制接種疫苗的限制後，貨車才會離開當地。

加拿大數千人反強制接種遊行 杜魯多舉家暫離渥太華 【下一頁】

而艾伯塔省（Alberta）邊境城鎮庫茨（Coutts）一帶的示威也升溫，警方與示威者已連續5日對峙。庫茨為該省肉類出口及牲畜飼料進口的重要關卡，但有數十輛貨車封鎖通往美國的主要高速公路。

警方周二（1日）向示威者發出最後通牒，警告他們如果繼續堵路就會作出拘捕行動。其後有部分示威者離開，但留在現場示威者則衝破警方設置路障繼續堵路行動。

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責任編輯：鄭錦玲