【國際油價】 OPEC+堅持溫和增產 國際油價微升

石油出口國組織與盟國（OPEC+）昨日（2日）公布，維持溫和調升產量的方針不變，3月產油量將增加每日40萬桶，與前幾個月的增產規模相同。加上美國原油庫存意外減少，刺激油價昨日微升。紐約期油收市升6美仙，每桶報88.26美元；布蘭特期油收市升31美仙，每桶報89.47美元，均升至2014年10月以來最高。

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OPEC+發布聲明表示，一再抗拒美國要求增產原油來平衡油價的壓力，並指出，經過部長級視訊會議後做出現在這樣的增產決定，是「考量到當前油市基本面以及對未來展望的共識」。OPEC+批評，油價上升是因為石油消耗國沒有對化石燃料作出合宜的投資。會後亦有幾位OPEC+消息人士表示，是俄美緊張局勢推高油價。

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記者：郭秀慧