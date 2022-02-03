  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (四) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Meta業績】 Facebook母公司Meta上季利潤遜預期 日活躍用戶首次下跌 股價盤後暴跌逾兩成

股樓投資 14:29 2022/02/03

分享：

Facebook母公司Meta（美﹕FB）周三（2日）公布改名以來首份財報，上季業績遜預期，主要是廣告業務受挫、「元宇宙」（metaverse）開支巨大，且對今年首季預測也較分析員估計差，股價在延長交易時段急挫逾22%。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

截至12月底止，公司第四季收入升20%至336.7億元（美元，下同），優於市場預期的333.6億元，惟利潤按年跌8%至102.9億元，每股盈利為3.67元，低於市場預期的3.85元。Meta表示，蘋果修訂操作平台私隱設定後，fb與Instagram（IG）更難作針對性廣告宣傳及衡量其廣告效力，加上供應鏈瓶頸等宏觀因素，影響集團收入預測。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

值得注意的是，fb用戶成長陷入停滯，上季每日活躍用戶（DAU）為19.3億個，低於市場預期的19.5億個；每月活躍用戶（MAU）為29.1億個，低於市場預期的29.5億個；平均每用戶收入（ARPU）為11.57元，優於市場預期的11.38元。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 Meta 遜於預期 每股盈利 Facebook Instagram

下一篇文章

【美股焦點】獲卡塔爾航空巨額定單　波音將生產全球最大雙引擎貨機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款