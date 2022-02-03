【Meta業績】 Facebook母公司Meta上季利潤遜預期 日活躍用戶首次下跌 股價盤後暴跌逾兩成

Facebook母公司Meta（美﹕FB）周三（2日）公布改名以來首份財報，上季業績遜預期，主要是廣告業務受挫、「元宇宙」（metaverse）開支巨大，且對今年首季預測也較分析員估計差，股價在延長交易時段急挫逾22%。

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截至12月底止，公司第四季收入升20%至336.7億元（美元，下同），優於市場預期的333.6億元，惟利潤按年跌8%至102.9億元，每股盈利為3.67元，低於市場預期的3.85元。Meta表示，蘋果修訂操作平台私隱設定後，fb與Instagram（IG）更難作針對性廣告宣傳及衡量其廣告效力，加上供應鏈瓶頸等宏觀因素，影響集團收入預測。

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值得注意的是，fb用戶成長陷入停滯，上季每日活躍用戶（DAU）為19.3億個，低於市場預期的19.5億個；每月活躍用戶（MAU）為29.1億個，低於市場預期的29.5億個；平均每用戶收入（ARPU）為11.57元，優於市場預期的11.38元。

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記者：郭秀慧