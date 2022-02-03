▲ 【Wordle大熱】紐約時報收購Wordle谷訂閱 創辦人為氹情人開發、不足4個月速賺百萬美元

近期社交平台興起分享字謎遊戲Wordle成績，紐約時報（美：NYT）於香港時間大年初一（1日）宣布收購Wordle，期望可壯大其數碼訂閱服務人數。紐約時報未有公有收購Wordle作價，有外電引述創辦人指收購價約7位數字美元，即數以百萬美元計，紐約時報承諾「初期」會維持遊戲免費遊玩。

Wordle玩法簡單，玩家有6次機會猜中由5個英文字母姐成的生字。若猜中生字的字母和位置，該格將顯示為綠色；猜中生字的字母但位置不對，該格將顯示為黃色；輸入生字沒有字母，該格將顯示灰色。

Wordle每日只更新一次，而且全球玩家所猜生字相同，簡單玩法反令玩家更願分享自身成績。

Worlde來自創辦人姓名演變 起初只為逗女朋友

Wordle名稱從創辦人、旅居美國的英國軟件工程師Josh Wardle 姓氏演變而成。Wardle在訪問中解釋開發Wordle 起初只是為了在疫情期間讓女朋友解悶。

Wardle 於去年10月將Wordle 網頁上線。據紐約時報資料，Wordle 11月1日只有90名用戶，同月月中已大增至30萬，最新已有數以百萬計用戶。最終，Wardle用來逗女友的網頁為他不足4個月間賺來百萬美元。

紐約時報上季多賺17% 更新訂閱用戶目標至1500萬

紐約時報從2011年起設立收費訂閱，在傳統新聞服務外，逐步擴大至遊戲、烹飪訂閱服務。

紐約時報於周三收市後公布業績，2021年第4季經營溢利按年增17%至9410萬美元，全年經營溢利增52%至2.68億美元。

至12月底，紐約時報訂閱用戶數量達880萬戶，當中590萬戶訂閱數碼新聞服務，210萬戶訂閱其他數碼服務，80萬戶訂閱印刷組合。

紐約時報最新目標2027年底訂閱用戶量達至少1500萬戶，較以往訂立的2025年1000萬訂閱用戶目標，再度提高。

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