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【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機

科技 19:33 2022/02/03

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Google行政總裁Sundar Pichai日前就在財報會議上宣布，Pixel 6創下​​單季最高銷售紀錄。

Google去年推出的首度搭載Google自研Tensor芯片的旗艦智能手機Pixel 6、Pixel 6 Pro，上市後不斷被用戶投訴，出現一連串的漏洞（Bug），包含緊急電話無法撥打、Wi-Fi斷線、指紋辨識無法使用、電池等通通出現問題。不過，依然無阻其銷售。Google行政總裁Sundar Pichai日前就在財報會議上宣布，Pixel 6創下​​單季最高銷售紀錄。

【農曆新年】Google賀新年！　搜尋關鍵字即現「虎年彩蛋」

【Google】對數字太敏感？　Google Drive誤將純文字檔案標為侵犯版權

據外媒9To5Google報道，Sundar Pichai在會議上表示，在2021年第四季，Pixel 6系列手機的銷售創造單季最高紀錄，並且強調是在供應鏈具備挑戰的環境下所達成。不過，他並沒有公開詳細的銷售數據。

而Google母公司Alphabet，就將Pixel手機的銷量歸納至「其他收入」的類別，與YouTube 訂閱、Play商店和相關硬件合併計算營收。該類別在2021年第四季一共賺取81.6億美元（約636億港元）。與2020年同期的66.7億美元（約519億美元）相比，有大幅度的提升。

至於漏洞方面，Google已在一月份的安全性更新，共提供接近100項的漏洞修正，包括解決用戶訊號中斷、4G連線不穩定等問題。

【Google】Chrome OS將推自適應充電功能　延長Chromebook長期電池壽命

責任編輯：曾曉汶

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