綠色投資包天然氣及核能 歐盟被批妨礙改善氣候

因應全球暖化急速，多國早前在聯合國氣候變化大會上同意，限制地球升溫攝氏1.5度。歐盟在最新氣候目標計劃書，把天然氣及核能納為綠色投資，指有助歐洲達成2050淨零排放目標。但批評者指摘，歐盟此舉阻礙達成地球限溫目標。

英歌手Ed Sheeran擬種樹消碳足跡 反被轟不減反增 【下一頁】

歐盟委員會周三（2日）公布，環保層面上可持續經濟活動的分類提議（taxonomy for environmentally sustainable economic activities）的細節，當中提出納入天然氣及核能為綠色投資，協助發展可達成2050淨零排放目標的技術。

歐盟金融服務專員麥吉尼斯（Mairead McGuinness）認為，在轉換至更環保能源期間，天然氣及核能是重要能源來源，因此將兩者包括在綠色投資項目中。

荷蘭綠黨的歐洲議會議員Bas Eickhou批評，歐盟委員會嚴重破壞作為改善氣候參與者的可信度，氣候大會上多國在分階段棄用化石燃料的一小步，歐盟轉身便為有關行業重開大門。

德國要求荷蘭加天然氣供應 或增北部地震風險 【下一頁】

歐洲氣候基金（European Climate Foundation）行政總裁、《巴黎協定》（Paris Agreement）起草人之一的蒂比亞納（Laurence Tubiana）指出，歐盟的分類原本非常有望成為有力工具，引導私人資金流符合巴黎協定發展，如今卻降低歐盟在全球氣候問題的領導地位及標準。

分類早於2020年成為歐盟法例之一，惟細節在當時尚未敲定。因此有人批評，歐盟利用此法，「偷渡」具爭議的議題如天然氣及核能。現時需要20成員國或大多數歐洲議會議員反對，才有望推翻計劃。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培