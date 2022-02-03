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【新冠疫苗】美國陸軍要求士兵接種 否則立即開除

環球社會熱點 14:40 2022/02/03

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美國政府去年為增加新冠肺炎疫苗接種人數，要求所有美軍必須接種。美國陸軍部門周三（2日）宣布，拒絕接種新冠疫苗士兵將立即被開除。美國陸軍部長沃梅斯表示，未接種疫苗士兵會為部隊帶來風險。美國陸軍當局亦表示，因拒絕接種疫苗而被退伍的士兵不能獲得離職津貼。

輝瑞向美國申請疫苗授權 為6個月至5歲幼兒使用 【下一頁】

美國軍方部門周三宣布，拒絕接種新冠疫苗的陸軍士兵將很快會被開除。沃梅斯（Christine Wormuth）表示，軍隊戰鬥力取決於士兵狀態，後者需要時刻準備接受訓練、戰鬥等命令，未接種疫苗者會帶來風險，並危及備戰狀態。

美國陸軍表示，因拒絕接種疫苗而被退伍的士兵，將不具備獲得非自願離職津貼資格，未來或更需返還任何提前發放的特殊及獎勵津貼。美國軍隊當局透露，截至今年1月26日，96%現役軍人已完成疫苗接種，只有3,350名士兵拒絕接種，另有近5,900人獲得醫療或宗教臨時豁免。

美國Omicron單日死亡人數高於Delta 增逾2200死 【下一頁】

美國早前曾表示，已開除包括2名營長（​​battalion commander）在內等6名軍隊領袖，並向3,073名拒絕接種疫苗士兵發出書面警告信。

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責任編輯：李俊儀

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