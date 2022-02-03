【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺　亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位

海外勞動力市場短缺，僱員不足、企業面臨青黃不接問題日趨嚴重。亞馬遜（Amazon）甚至為此，提供 1000 英鎊的簽約獎金，招聘所需的員工。惟提高獎金後，要找所需人才也不容易。

學生僱主協會行政總裁Stephen Isherwood表示：「我們從僱主口中得悉，學徒制培訓愈來愈重要。」據BBC報道，亞馬遜最新選擇開設學徒職位，培訓僱員以填補人才短缺。

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亞馬遜在英國新增1,500個學徒職位。該計劃由工程、健康與安全、零售、ESG（環境、社會及管治）等，合共涵蓋40個範疇，當中有超過200個空缺為學士學位程度。

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亞馬遜目前在英國聘請超過70,000名員工。亞馬遜英國的經理John Boumphrey表示，該公司為創造1,500個學徒職位感到很自豪，並指：「此舉幫助更多人獲得技能，以滿足現今勞動市場需求。」

Bounmphrey補充，在我們服務的英國社區之中，希望幫助剛開始工作或轉新工作的人，提高他們的工作水平，從而達到更高的水準。

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事實上，該公司在英國實行學徒制並非新策略。英國電信集團作為最大實施學徒制的私營部門，提供了涵蓋工程、客戶服務、應用研究和網絡安全的職位。其最近宣布，計劃在2022年9月份，招聘逾600名學徒和畢業生。

責任編輯：馬意文