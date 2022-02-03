前妻同Bill Gates分道揚鑣 拒向聯名慈善基金泵水千億

微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅林達（Melinda）長達27年的婚姻，於去年正式告終。但兩人其後宣布會向聯名慈善基金追加150億美元（約1,170億港元）的捐款。不過梅林達最新發表聲明，拒絕再向與前夫聯名的慈善基金泵水，決定改向其他組織捐款。

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蓋茨與梅林達2010年聯同股神巴菲特（Warren Buffett）等發起「捐贈誓約」（Giving Pledge），承諾捐出最少一半財富投入慈善項目。

蓋茨與梅林達離婚前，兩人的身家當時合共有1,300億美元（約過萬億港元），當時他們及基金會發言人都曾堅稱基金會不會發生任何變化。

比爾和梅林達-蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）去年7月更發聲明，指蓋茨與梅林達將再向基金會捐贈150億美元。

梅林達離婚後據報分得約650億美元（約5,070億港元）的財產。美媒引述知情人士指，梅林達放棄與前夫合捐150億美元的承諾，決定捐款給其他慈善機構。

據悉，梅林達希望集中投入時間和精力於消除貧窮和促進平等的工作，支援美國及全球各地的婦女與邊緣化群體。

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比爾和梅林達-蓋茨基金會未有對上述消息作出回應。但蓋茨於去年11月表示，仍會將自己大部分財富捐贈給基金會。

蓋茨當時發表聲明，指他雖然多年來也有增加在應對氣候變化及阿茨海默症等領域的捐款，但強調與前妻的聯名基金會仍是其首要慈善事業。

蓋茨目前仍擔任基金會聯合主席，但梅琳達或蓋茨如果得出結論認為兩人無法以聯合主席身份共事，梅琳達將於明年離開基金會。

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責任編輯：鄭錦玲