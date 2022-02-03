  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (四) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖

科技 13:38 2022/02/03

分享：

Meta宣布，將為旗下社交平台Instagram及Facebook等程式，加入3D虛擬化身。

Meta去年10月高調宣布進軍元宇宙，旋即不斷推出新功能及新服務吸客。Meta宣布，將為旗下社交平台Instagram及Facebook等程式，加入3D虛擬化身。美國、加拿大和墨西哥的用戶可率先應用。用戶可能透過貼紙、動態貼文、Facebook頭像和Quest VR虛擬實境等Meta平台上，以3D化身呈現。

【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家

【元宇宙】華納辦虛擬音樂會    歌手元宇宙表演

Meta發言人Aigerim Shorman發表網誌，並指出北美用戶將能夠在Instagram Stories和私訊（Direct Message），使用3D虛擬化身。而新化身將包括全新臉型，還有輔助裝置如人工耳蝸、助聽器和輪椅，讓傷殘用戶能表達自己。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

玩家慘遭非禮　元宇宙平台安全問題惹爭議　

在Meta積極發展元宇宙領域的同時，卻面臨「虛擬非禮」的爭議。較早前，英國女子Nina Jane Patel在Meta元宇宙平台Horizon Venues遇上「虛擬非禮」，遭3男「上下其手」。她表示，3名男子「撫摸」其虛擬化身的身體，並發表色情言論。她更被嚇到立即脫下VR眼罩，甚至造成心理陰影。

Meta發言人其後回應指，Nina Jane Patel未有使用平台的舉報工具或其他可阻擋他人的工具，並強調將改善Horizon Venues的互動方式，讓用户舉報事件。

【元宇宙】印度新人擬辦元宇宙婚禮　已故親人可參與其中

責任編輯：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人工智能】Meta建世上最快AI超級電腦　為建立元宇宙打下基礎
2022/01/25
【人工智能】Meta建世上最快AI超級電腦　為建立元宇宙打下基礎
【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT
2022/01/22
【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT
【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場
2022/01/21
【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場
【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心
2022/01/18
【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心

你可能感興趣

【人工智能】Meta建世上最快AI超級電腦　為建立元宇宙打下基礎
11:06 2022/01/25
【人工智能】Meta建世上最快AI超級電腦　為建立元宇宙打下基礎
【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT
11:51 2022/01/22
【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT
【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場
16:57 2022/01/21
【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場
元宇宙 Meta 3D 墨西哥 加拿大 英國 美國 VR Facebook 社交平台

下一篇文章

【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022虎年】Payme推群組利是功能　最多可一次過向100人發送電子利是（附教學）
【2022虎年】Payme推群組利是功能　最多可一次過向100人發送電子利是（附教學）
【機迷熱話】全球唯一一架Pokemon百萬單車！　得獎者抽中後轉手賣出
【機迷熱話】全球唯一一架Pokemon百萬單車！　得獎者抽中後轉手賣出
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
【數碼轉型】本地化AI資料擷取工具　針對辨識繁體中文
【數碼轉型】本地化AI資料擷取工具　針對辨識繁體中文
【食品科技】不只是衣服原料！　美大學發現蠶絲可用作食物塗層
【食品科技】不只是衣服原料！　美大學發現蠶絲可用作食物塗層
【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款