【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖

▲ Meta宣布，將為旗下社交平台Instagram及Facebook等程式，加入3D虛擬化身。

Meta去年10月高調宣布進軍元宇宙，旋即不斷推出新功能及新服務吸客。Meta宣布，將為旗下社交平台Instagram及Facebook等程式，加入3D虛擬化身。美國、加拿大和墨西哥的用戶可率先應用。用戶可能透過貼紙、動態貼文、Facebook頭像和Quest VR虛擬實境等Meta平台上，以3D化身呈現。

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Meta發言人Aigerim Shorman發表網誌，並指出北美用戶將能夠在Instagram Stories和私訊（Direct Message），使用3D虛擬化身。而新化身將包括全新臉型，還有輔助裝置如人工耳蝸、助聽器和輪椅，讓傷殘用戶能表達自己。

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玩家慘遭非禮 元宇宙平台安全問題惹爭議

在Meta積極發展元宇宙領域的同時，卻面臨「虛擬非禮」的爭議。較早前，英國女子Nina Jane Patel在Meta元宇宙平台Horizon Venues遇上「虛擬非禮」，遭3男「上下其手」。她表示，3名男子「撫摸」其虛擬化身的身體，並發表色情言論。她更被嚇到立即脫下VR眼罩，甚至造成心理陰影。

Meta發言人其後回應指，Nina Jane Patel未有使用平台的舉報工具或其他可阻擋他人的工具，並強調將改善Horizon Venues的互動方式，讓用户舉報事件。

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責任編輯：曾曉汶

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