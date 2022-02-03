【趣話財經】成立子公司經營芯片業務 聯想集團實際目標回科創板上市？

聯想集團 （00992） 旗下100%控股的公司鼎道智芯（上海）半導體布限公司正式成立，根據公開的註冊資料，公司業務範圍包括集成電路設計及銷售、半導體科技領域等多項業務，反映公司正發展芯片業務，一改聯想現任主席及CEO楊元慶在大約3年之前表示「沒必要做芯片或操作系統」的立場。

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實際上，楊元慶早前曾公開表示，不排除自研芯片或合作的可能性。市場分析指，聯想曾因迅速撤銷A股科創板申請而引起熱議，其中失利原因或由於公司對技術研發投入有限。若要最終成功登陸科創板，既要加大研發投入，同時增加自研比例。根據公司財務報表，研發費用在近3個財年研發佔收入比例為2.4%至2.6%，而科創板中位數達到9%。

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