【美股焦點】獲卡塔爾航空巨額定單　波音將生產全球最大雙引擎貨機

卡塔爾航空向波音（美：BA）簽署25架737 Max 10飛機的臨時訂單，是Max家族中最大機型。卡塔爾航空亦簽署了另外購買25架飛機的選擇權合同，卡塔爾航空將成為波音公司的第一個貨機版本的最新噴氣客機777-8F的客戶。

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波音推出其新型777-8F貨機，這是世界上最大、航程最長的雙引擎貨運機，其有效運載能力與747-400貨機相同。作為波音777X系列的最新改型，777-8F貨機是卡塔爾航空公司2019年要求該公司生產一款新的777X貨機改型以取代777F的結果。該飛機的航程為4410海裡（5070英里，8167公里），結構有效運載能力為118噸。

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