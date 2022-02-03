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【美股焦點】獲卡塔爾航空巨額定單　波音將生產全球最大雙引擎貨機

股樓投資 13:36 2022/02/03

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卡塔爾航空向波音（美：BA）簽署25架737 Max 10飛機的臨時訂單，是Max家族中最大機型。卡塔爾航空亦簽署了另外購買25架飛機的選擇權合同，卡塔爾航空將成為波音公司的第一個貨機版本的最新噴氣客機777-8F的客戶。

同場加映    【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

波音推出其新型777-8F貨機，這是世界上最大、航程最長的雙引擎貨運機，其有效運載能力與747-400貨機相同。作為波音777X系列的最新改型，777-8F貨機是卡塔爾航空公司2019年要求該公司生產一款新的777X貨機改型以取代777F的結果。該飛機的航程為4410海裡（5070英里，8167公里），結構有效運載能力為118噸。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽

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撰文 : 周兆邦

波音（Boeing，美：BA） 美股

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