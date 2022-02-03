  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (四) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】Google業績超預期　淨利潤新高　股票1拆20　股價一度急升10%

股樓投資 13:35 2022/02/03

分享：

谷歌母公司Alphabet（美：GOOG）公布去年四季業績，收入753.3億美元，高於預期的718.9億美元，按年增32%，高於2020年四季度的增幅23%，弱於去年二、三季度的按年增幅61.6%和41%。

每股收益EPS為30.69美元，高於預期的27.35美元，按年增37.6%。第四季運營利潤接近219億美元，同比增近40%，為在疫情前的三倍水平。運營利潤率為29%，從上一季度的32%下滑，2020年同期為28%，206億美元的季度淨利潤創下歷史新高。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

分業務來看，市場最關心、被視為谷歌下一個增長引擎的雲業務四季度收入55.4億美元，高於預期的54.71億美元，同比增44.6%，2021年前三個季度的增速分別為46%、54%和45%。當季雲運營虧損8.90億美元，高於分析師預期的虧損8.21億美元，也超上一季度的運營虧損6.44億美元。谷歌雲包括為企業客戶提供的基礎架構和數據分析平台（GCP，即谷歌云平台），以及生產力和協作工具（Google Workspace）。

第四季谷歌廣告收入612.4億美元，較上年同期的462億美元大增32.6%；其中YouTube視頻平台的廣告收入86.3億美元，同比增25.4%，但弱於市場預期的88.7億美元。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 周兆邦

美股 Alphabet（美：GOOG）

上一篇文章

【美股焦點】獲卡塔爾航空巨額定單　波音將生產全球最大雙引擎貨機

下一篇文章

【趣話財經】成立子公司經營芯片業務 聯想集團實際目標回科創板上市？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款