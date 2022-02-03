【美股業績】Google業績超預期　淨利潤新高　股票1拆20　股價一度急升10%

谷歌母公司Alphabet（美：GOOG）公布去年四季業績，收入753.3億美元，高於預期的718.9億美元，按年增32%，高於2020年四季度的增幅23%，弱於去年二、三季度的按年增幅61.6%和41%。

每股收益EPS為30.69美元，高於預期的27.35美元，按年增37.6%。第四季運營利潤接近219億美元，同比增近40%，為在疫情前的三倍水平。運營利潤率為29%，從上一季度的32%下滑，2020年同期為28%，206億美元的季度淨利潤創下歷史新高。

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分業務來看，市場最關心、被視為谷歌下一個增長引擎的雲業務四季度收入55.4億美元，高於預期的54.71億美元，同比增44.6%，2021年前三個季度的增速分別為46%、54%和45%。當季雲運營虧損8.90億美元，高於分析師預期的虧損8.21億美元，也超上一季度的運營虧損6.44億美元。谷歌雲包括為企業客戶提供的基礎架構和數據分析平台（GCP，即谷歌云平台），以及生產力和協作工具（Google Workspace）。

第四季谷歌廣告收入612.4億美元，較上年同期的462億美元大增32.6%；其中YouTube視頻平台的廣告收入86.3億美元，同比增25.4%，但弱於市場預期的88.7億美元。

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