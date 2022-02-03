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【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊

股市 22:40 2022/02/03

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Facebook活躍用戶首下跌、Meta盤後市值蒸發逾200億美元　拆解蘋果TikTok兩大挾擊

Facebook母企Meta（美：FB）周三收市後公布去年第四季業績。雖然Meta上季收入按年升20%至336.7億美元勝預期，惟Meta今季收入指引遠遜預期，而且Facebook全球每日活躍用戶首次下跌，並預告蘋果（Apple，美：AAPL）私隱政策和TikTok等新興社交平台挑戰加劇。Meta周三盤後股價大瀉23%，市值蒸發2031億美元（15,832億港元），於周四開盤跌幅擴大至26.25%，暫報238.2美元。

Meta預計今季收入約270億至290億美元，低於市場平均預期的301.5億美元。

用戶數方面，Meta旗下Facebook每日活躍用戶由19.3億降至19.29億，每月活躍用戶就按季持平報29.1億戶。

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FB盤前大瀉SNAP、Twitter陪跌，更多美股即時市況，可見【下一頁】

蘋果新政影響發酵　Meta COO：收入或少100億美元

即使集團易名為Meta，強調元宇宙（Metaverse）發展，但目前公司絕大部分收入依然來自現有社交平台廣告收入。蘋果去年更改iOS私隱政策，令應用程式（App）較難跨App之間追縱用戶活動，削弱Facebook、Instagram精準營銷能力。

Meta 過去數季已預告蘋果新政將拖累表現，財務總監Dave Wehner 在分析員會議中稱，蘋果私隱政策或令集團今年收入減少「約100億美元（ in the order of 10billion）」。

另一方面，Meta在業績中表示，另一收入增長減慢原因是爭奪用戶使用時長競爭加劇，愈來愈多用戶使用短影片平台，而自家平台Reel的收入能力較其他成熟平台為弱。

Meta 行政總裁兼創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在分析員會議中點名提及TikTok的挑戰，強調集團正努力吸引年輕成年人使用旗下平台。

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Meta首次獨立披露「元宇宙」相關盈虧　年內更改股票代號

Meta獨立披露旗下AR（增強實境）、VR（虛擬實境）業務的「現實實驗室（Reality Labs）」盈收表現，全年收入23億美元，虧損按年擴大55%至102億美元。Meta未有公布VR硬件 Quest的銷量。

朱克伯格早前已預告相關投資將令2021年經營溢利少100億美元，並預告短期內不可能轉虧為盈。

Meta 已完成集團名稱轉換，最新預告年內可將股票代號由「FB」轉至「META」，管理層未有披露今年1月從基金公司 Roundhill Investments收購「META」代號所用資金。

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美股 Facebook（美：FB） 元宇宙 Meta 抖音 朱克伯格 iOS VR AR Facebook

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