【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊

Facebook母企Meta(美:FB)周三收市後公布去年第四季業績。雖然Meta上季收入按年升20%至336.7億美元勝預期,惟Meta今季收入指引遠遜預期,而且Facebook全球每日活躍用戶首次下跌,並預告蘋果(Apple,美:AAPL)私隱政策和TikTok等新興社交平台挑戰加劇。Meta周三盤後股價大瀉23%,市值蒸發2031億美元(15,832億港元),於周四開盤跌幅擴大至26.25%,暫報238.2美元。

Meta預計今季收入約270億至290億美元,低於市場平均預期的301.5億美元。

用戶數方面,Meta旗下Facebook每日活躍用戶由19.3億降至19.29億,每月活躍用戶就按季持平報29.1億戶。

蘋果新政影響發酵 Meta COO:收入或少100億美元

即使集團易名為Meta,強調元宇宙(Metaverse)發展,但目前公司絕大部分收入依然來自現有社交平台廣告收入。蘋果去年更改iOS私隱政策,令應用程式(App)較難跨App之間追縱用戶活動,削弱Facebook、Instagram精準營銷能力。

Meta 過去數季已預告蘋果新政將拖累表現,財務總監Dave Wehner 在分析員會議中稱,蘋果私隱政策或令集團今年收入減少「約100億美元( in the order of 10billion)」。

另一方面,Meta在業績中表示,另一收入增長減慢原因是爭奪用戶使用時長競爭加劇,愈來愈多用戶使用短影片平台,而自家平台Reel的收入能力較其他成熟平台為弱。

Meta 行政總裁兼創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)在分析員會議中點名提及TikTok的挑戰,強調集團正努力吸引年輕成年人使用旗下平台。

Meta首次獨立披露「元宇宙」相關盈虧 年內更改股票代號

Meta獨立披露旗下AR(增強實境)、VR(虛擬實境)業務的「現實實驗室(Reality Labs)」盈收表現,全年收入23億美元,虧損按年擴大55%至102億美元。Meta未有公布VR硬件 Quest的銷量。

朱克伯格早前已預告相關投資將令2021年經營溢利少100億美元,並預告短期內不可能轉虧為盈。

Meta 已完成集團名稱轉換,最新預告年內可將股票代號由「FB」轉至「META」,管理層未有披露今年1月從基金公司 Roundhill Investments收購「META」代號所用資金。

