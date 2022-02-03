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【康寧醫院】申請逾5年又遇核數師辭任 康寧醫院回A股上市波折重重

股樓投資 13:10 2022/02/03

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康寧醫院 （02120） 早前公布，正在籌備回到A股上市，不過進度再次遇阻。公司公布，原來擔任公司核數師的普華永道（PwC）指，根據中國證監會的要求，對公司及相關人員的資金流水進行核查後，發現三個異象，相關方的解釋並不足夠，因此辭去公司核數師。

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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康寧醫院為內地精神科專科醫療的醫療機構，於2015年上市，成為中港第一間精神科專科股票。2016年5月，公司公布考慮在A股上市，但中途遇上更換法律顧問、簽字律師離職等問題，在2018年又遭證監會否決。2020年9月再次申請A股上市，在2021年7月完成第四期IPO輔導。今次核數師辭任，料再次延遲公司A股上市的進度。

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撰文 : 謝克迪, CFA

股票 經濟 港股 中國證監會 核數師 IPO A股 中國 康寧醫院（02120）

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