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【歐洲疫情】法國維持疫苗通行證 意大利將放寬限制

環球社會熱點 13:03 2022/02/03

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新冠肺炎Omicron變種病毒仍肆虐歐洲，但不少國家開始放寬防疫限制。法國衛生部周三（2日）表示，法國新冠疫苗通行證措施將繼續維持，直至醫院運作暢順。法國政府強調，疫苗通行證措施有助減輕醫療系統壓力。意大利周三亦宣布，隨Omicron變種確診增長開始放緩，未來將逐步放寬防疫限制。

德國確診破千萬 料建議打第4針疫苗 【下一頁】

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）周三表示，疫苗通行證政策將繼續維持一段時間，直至醫院運作恢復正常運作，無需因要接收更多新冠患者，而取消非緊急服務。

法國不少民眾因抗議通行證措施，舉行多次示威，認為政策侵犯公民自由。法國政府指措施有助降低傳染，並促使更多人接種疫苗，減輕醫療負擔。

英國死亡人數創近1年新高 政府指延後所致 【下一頁】

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）同日表示，隨著Omicron變種導致確診增長放緩，當局將在未來數周基於科學證據，逐步放寬防疫措施。

意大利同日宣布，不論中小學生班級確診人數多寡，統一結束網上授課安排。幼稚園則從以往1名學生確診，放寬至5名或以上學生確診才轉為網上授課。德拉吉辦公室發聲明指，教育安排一直是政府處理的優先事項。

意大利已對完成疫苗接種人士放寬大部分限制，但對未接種疫苗人士限制依然嚴格。政府指接種計劃取得成功，目前已有逾8成人口完成接種，逾57%人口接種第3針疫苗。意大利目前累積逾1,123萬宗確診及14.7萬宗死亡個案。

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責任編輯：李俊儀

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