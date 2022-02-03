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新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離

環球社會熱點 12:18 2022/02/03

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新西蘭新冠肺炎疫情緩和，將於今年逐步放寬入境限制。新西蘭總理阿德恩周四（3日）宣布，於2月27日起，完全接種新冠疫苗的民眾從澳洲回國可免強制隔離入境。直至10月，所有旅客可以免隔離新西蘭。不過，入境人士一律需要自我在家隔離。

Omicron傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求 【下一頁】

總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，新西蘭分5階段放寬入境限制，包括於2月27日起，所有已接種新冠疫苗的國民從澳洲回國後，可豁免負責高昂費用，於政府的隔離設施隔離，只需要居家自我隔離10日。

3月13日起，入境限制放寬至由所有地區入境的國民、擁重要技能及技術的勞工均可免隔離入境，以及容許工作假期（working holiday）簽證人士入境。 

阿德恩指，相距兩周放寬入境措施，有助衛生部因應社區會爆發疫情的可能而調整，以最安全方式逐步放寬邊境限制。

此外，4月12日起，讓最多5,000外國學生及其他符合條件、持有臨時簽證人士入境；7月底前免簽證地區的外國旅客可入境新西蘭，10月來自所有國家及地區已接種疫苗的旅客及學生，將可免強制隔離入境當地。

新西蘭5階段放寬入境計劃

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英伯明翰醫院外有舞獅迎新年 冀感謝醫護疫情付出 【下一頁】

代表滯留海外的新西蘭人組織「Grounded Kiwis」對阿德恩放寬入境措施表示歡迎，但認為首階段放寬不應局限由澳洲回國的國民，很多滯留在其他國家的民眾急切在2月開學或工作，而且很多國家Omicron確診數字較澳洲低。

坎特伯雷大學普朗克（Michael Plank）教授表示，政府2月底放寬入境做法合理，居家隔離及抵境檢測有助控制旅客對社區傳播影響。但如果完全撤銷入境限制，旅客人數急增，很可能會導致外地輸入個案大幅增加。

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責任編輯：郭麗明

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