北韓史詩級紀錄片歌頌政績 金正恩騎白馬英姿引關注

北韓領袖金正恩自新冠疫情爆發以來減少公開露面，外界一直關注其健康狀況。北韓官媒發放一段名為《2021，偉大勝利的一年》的紀錄片，歌頌金正恩過去一年帶領防疫等多項政績。金正恩在紀錄片中更展示他騎白馬的英姿，引起廣泛關注。

北韓試射中長程彈道火星12型導彈 射程可達美國 【下一頁】

紀錄片《2021，偉大勝利的一年》（The Great Year Of Victory, 2021）長約110分鐘，於北韓國營電視台播出，主要講述金正恩在導彈開發、基建和抗疫方面取得的成就。

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紀錄片收錄了金正恩在海邊騎著白馬凝視日出、率領下屬策馬在森林奔馳、開會等畫面。

紀錄片展示北韓採用無人機澆灌莊​​稼，以及一個新住宅項目的俯視鏡頭，試圖展示北韓的科技及基建成果。北韓更試圖加強金正恩親民的形象，收錄了他冒雨帶領官員視察建築地盤的情景。

旁白形容肩負國家命運的金正恩不畏風雨和雪，展示出與父親金正日相似的一面。旁白又指金正恩愛民如子、完全奉獻出自己的身體來為人民實現夢想，展現出他與母親高容姬相似的一面。

北韓紀錄片

北韓今年首個月已多次試射導彈，在今次紀錄片中也大騷軍事肌肉，曬出導彈、坦克、大炮等軍事武器。

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責任編輯：鄭錦玲