【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家

▲ 近日迪士尼（Disney）也聞風而動，發布了一個新的職位空缺，招聘NFT專家來帶領迪士尼進軍虛擬市場。

元宇宙虛擬世界概念於去年突然爆發崛起，作為虛擬世界關鍵部分的非同質化代幣（NFT），更讓投資市場熱烈追捧，多間大企紛紛部署NFT市場領域。近日迪士尼（Disney）也聞風而動，發布了一個新的職位空缺，招聘NFT專家來帶領迪士尼進軍虛擬市場。

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據迪士尼招聘網站顯示，該企正尋找「業務發展經理（Manager, Business Development）」，主要負責迪士尼在NFT領域的工作，包括監控市場發展、制定戰略和管理關鍵合作夥伴等。

據職位描述顯示，業務發展經理需要設定年度運營計劃目標、負責財務管理、透過分析客戶、公司業績並確定與部門計劃相一致的增長目標，制定戰略並開發新的商機、追蹤並分析迪士尼每個細分市場的業務市場趨勢和數據。

▲ 迪士尼招聘網站顯示，該企正尋找「業務發展經理（Manager, Business Development）」，主要負責迪士尼在NFT領域的工作。

至於候選人的基本資格方面，迪士尼要求應徵者必須具有至少五年的許可或業務開發經驗、對數碼化和NFT方面擁有知識和熱情，以及對Excel、Word、PowerPoint 和 Keynote 等 Microsoft Office應用程式有強大的熟練程度。

事實上，迪士尼計畫進軍虛擬市場，已非一朝一夕的事情。在上月迪士尼旗下串流媒體平台Hulu，也在LinkedIn上發布招聘資訊，宣布招聘一名「文化趨勢營銷經理」，以幫助該公司「突破流媒體以外的其他空間」。據招聘資訊顯示，具有「元宇宙和/或加密貨幣和NFT平台」的背景是一大優勢。

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責任編輯：曾曉汶

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