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【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求

科技 11:51 2022/02/03

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目前在美國注冊的電動汽車共有200多萬輛。根據美國能源部（DOE）報告，電動車與充電站的理想比例是每1,000輛電動車，就有40個2級充電站和3.4個直流快速充電器（DCFC）。（法新社）

隨著電動車愈趨普及化，充電站亦成為不可或缺的設施。據外媒《electrek》報道，2021年美國約有10.8萬個公共電動車充電站，相比起現時約有11.1萬個油站，意味幾乎每一個油站附近都會有一個充電站。但對仍處於增長階段的電動車來說，現時充電站數量似乎應未足夠。

目前在美國注冊的電動汽車共有200多萬輛。根據美國能源部（DOE）報告，電動車與充電站的理想比例是每1,000輛電動車，就有40個2級充電站和3.4個直流快速充電器（DCFC）。而目前情況則是，每1,000輛電動車有41個2級充電站和5.7個DCFC充電樁，即每一個充電站就會有21輛電動車。

【自動駕駛風險】應由車廠承擔責任？　英國法律監管機構提新建議　督促車廠避免事故

參考汽油車與油站的比例，目前每個油站就有2,514輛汽油車，但這個比例仍是理想的，因為內燃機汽車的續航力比電動汽車更高。

然而，電動汽車的續航能力正在迅速提升。據汽車保險比較網站《Jerry》資料，新型電動車如Tesla Model S在充滿電的情況下可行駛高達650公里，而梅賽德斯（Mercedes）在消費電子展（CES 2022）發布的全電動Vision EQXX概念車，每次充電更可行駛1,042公里。另外，Lucid的Air一次充電亦可行駛800多英里。

拜登目標2030年達到50萬個充電站

《Jerry》的最新研究也提到，預計到2030年將有3,500萬輛電動車行駛，美國在未來8年內每天需要安裝約478個充電站，以建立必要的基礎設施來支援電動車發展。雖然90%以上電動車的車主可在家裡進行充電，但對於住在城市和公寓的居民，以及超出汽車電池範圍的長途旅行來說，仍然需要更多的公共充電站。

【混能車】電動車無以為繼？　美國混能車銷量創歷史新高　

除企業會推動增加充電站外，拜登推行的《基礎設施法》（Infrastructure Law）目標是到2030年達到50萬個充電站，加上過去20年，油站的數量一直都是穩步下降，預計屆時充電站將超過油站的數量。

此外，連鎖便利店7-Eleven也承諾在2022年底前安裝500個DCFC充電樁，惟目前它在美國四個州的14家門店只有22個充電樁。

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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