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【德國疫情】確診破千萬 料建議打第4針疫苗

環球社會熱點 11:45 2022/02/03

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新冠肺炎疫情持續肆虐德國，當地確診人數再次創下新高，超越20萬人感染，總體確診人數已經突破1,000萬宗，但衛生部門認為，真實感染人數恐怕更高。不過，當地要求放寬防疫的呼聲卻不斷上升。政府疫苗專家團體同時預計建議，民眾可接種第4針疫苗。

【德國疫情】確診首破10萬 上周逾7成感染Omicron 【下一頁】

德國於周三（2日）宣布，單日新增20.8萬確診，再次打破紀錄。同日，當地總體感染人數亦超過1,000萬，成為全球10個逾千萬宗確診國家之一。過去7日間，德國每10萬人有1,227.5宗感染，同樣創出新高，與上周同期比較大幅上升。

即使確診不斷上升，德國新冠死亡及入院重症則維持穩定。衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）周三公布增加196宗死亡。周二（1日）為止，7日入院重症為每10萬感染僅4,59宗，與再一日相比輕微降低。

【Omicron變種】研究指打mRNA第3針仍感染 削重症死亡風險 【下一頁】

德國國內要求放寬防疫的呼應高漲，法律部長布希曼（Marco Buschmann）表示，確診數如RKI估計在2月中起減少，德國或在3月解除多數防疫限制。但布希曼亦強調，放寬前提之一為未出現改變疫情走勢的新變種病毒。總理朔爾茨（Olaf Scholz）預計在2月16日，與16州領袖會晤，商討防疫策略。

德國疫苗委員會（STIKO）主席梅爾滕斯（Thomas Mertens）周四（3日）透露，以色列的數據顯示第4針有效增強防止重症及死亡，因此預計建議接種，並建議打現有疫苗。至於針對Omicron變種的疫苗建議，仍等待Moderna及輝瑞提交數據。

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責任編輯：吳漢培

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