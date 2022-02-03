【京東9618】向第三方基金捐股票作慈善用途 劉強東捐出百多億股票

據報道，京東集團（09618）創辦人兼首席執行官劉強東將向第三方基金會捐贈 6,237.66萬股B類普通股，捐贈將用於慈善目的。而近半年多家科網巨企以不同形式捐款或捐贈股票予公益事業，以響應國家「共同富裕」的目標。

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據悉，此次捐贈股票價值超過23.4億美元，折合約180億港元，是次捐贈將主要用於劉強東長期關注的教育、環保等社會公益事業。有報道指，早在2003年京東創業初期只有38名員工的時候，劉強東已帶領員工在山西靜樂縣資助了38個孩子讀書。

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截至2021年2月28日，京東有約31.17億股普通股，其中包括約26.73億股A類普通股；及約4.44億股B類普通股。去年騰訊控股（00700）以實物分派京東股份的方式派發中期股息。派發完成後，騰訊對京東的持股比例由17%降至2.3%，不再是京東的第一大股東。

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記者：林衛