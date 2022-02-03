【房住不炒】1月平均土地流拍率達21% 內房投地偏向謹慎

克而瑞地產研究中心發布的報告顯示，深圳、蘇州、寧波和無錫三輪集中土拍開啟，土拍熱度均低於二輪，1月份溢價率再創歷史新低為23%。截至1月23日，全國300城經營性土地總成交建築面積5,478萬平方米，比2021年12月降幅近九成，按年降幅接近七成；成交總金額降至1,133億元（人民幣，下同），按月大降90%，按年下降了75%。平均樓板價跌至每平米2,069元，按月降幅達15%。

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以重點監測的城市來看，平均流拍率升至21%，除西安、石家莊等少數二綫城市流拍地塊相對較多外，大部分流拍地塊集中在三四綫城市，並以涉宅用地居多，主要因當前房企仍面臨極大的資金壓力所致，加上這些城市的樓市下行壓力加劇，短期內房企投資態度愈加謹慎，高流拍也在意料之中。

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其中，中國一線城市成交建面僅85萬平方米，按月下降88%，按年下降85%。二綫城市成交建面達820萬平方米，按月下降90%，按年下降76%；成交金額359億元，按月下降91%，按年下降79%。三四綫城市成交建面不足5,000萬平方米，按年下降63%。在房企資金壓力未見實質改善情況下，緩拿地甚至不拿地已是共識。另一方面，2022年1月以來供應縮量顯著。29個重點城市新增供應面積1,080萬平方米，按年、按月齊降，降幅分別達到了43%和58%，主要是受到去年年末基數較高和疫情在各地頻發等不確定性影響所致。

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記者：林衛