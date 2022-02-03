【名家論市】東吳證券陳李看好A股假後行情佳 更積極財政刺激將出台

東吳證券全球首席策略師陳李接受內地媒體訪問時稱，宏觀環境在朝著經濟正常化的方向發展，全球經濟大概率會逐漸向2019年的水平恢復。意味經濟增長水平明顯超過過去三年，同時貨幣政策不再擴張，而是逐漸收縮。然而，中國的情況可能跟全球其他國家的情況不一樣，中國經濟在2020年、2021年間實現了快速增長，所以2022年的經濟增速可能明顯慢於2021年。其中2022年第一、二季的經濟增速可能按年下降。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

由於2022年上半年面臨的壓力較大，人民銀行前段時間關於「三重發力」的表述佐證了這一點。具體從經濟學角度看，一是出口面臨高技術的干擾，增長速度自然下降；二是房地產投資快速下滑，拖累固定資產投資增長；三是疫情相對嚴峻，在當前的抗疫政策指引下，社會消費品零售增速也會回落。直至下半年，隨着更加積極的貨幣政策、更加積極的財政政策的出台，基建投資規模的擴大，也許在六個月以後，政策效應能夠穩定住下半年的經濟增長速度。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

股市方面，他覺得首先要看投資者如何看待中央經濟工作會議的積極論調。從1月A股市場表現看，可能相當多的投資者不認為中央經濟工作會議定調的積極財政、貨幣政策，能夠很快扭轉經濟下滑的趨勢。但是，中央經濟工作會議定調的積極政策仍會落實。這一點在貨幣政策方面表現得較為鮮明，比如降低存準率、下調LPR，信貸增速可能有所回升。財政政策方面，效應可能確實要到春節後才能顯現出來。所以我個人認為，春節以後A股市場的表現會比春節前更佳。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛