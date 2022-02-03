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【英國疫情】死亡人數創近1年新高 政府指延後所致

環球社會熱點 11:08 2022/02/03

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英國已解除大部分防疫限制措施，當地新冠肺炎疫情備受關注。英國周三（2日）新增534人染疫離世，創近1年以來新高。英國政府表示，人數較高因個案報告延後積壓所致。英國傳媒報道，政府希望在復活節前停止更新新冠死亡人數，但負責公布數據的衞生安全局（UKHSA）指未有計劃結束。

英國醫護短缺 擬取消強制接種疫苗要求 【下一頁】

英國周三新增逾8.8萬宗確診個案，同日亦有534名患者離世，單日死亡人數創去年2月以來新高。UKHSA指，由於報告機制出現改變，近期死亡個案有所積壓，導致公布死亡人數較高。英國國家統計局（ONS）表示，英國目前累積共有逾18萬人，在死亡證上提及新冠疫情。

有英國傳媒報道，作為與病毒共存的策略的一部分，英國首相約翰遜（Boris Johnson）希望在復活節前停止每日更新死亡人數。政府消息人士透露，若死亡人數持續下降，理想情況下會儘快停止更新。英國後座議員近期亦一直施壓，認為不斷更新死亡人數是增加民眾恐懼的原因。

英國確診放緩 英格蘭正式解除「Plan B」 【下一頁】

UKHSA周三發表聲明澄清，目前未有計劃停止更新，目前社區個案數目依然高企，強調當局不會在此情況下推測發展。另外，英國政府每日更新數據中，本周首次提供重複感染人數。

周二（1日）公布數據顯示，英格蘭自疫情爆發以來，共有逾58.8萬人重複感染新冠，北愛爾蘭則有近2.3萬人。UKHSA指，蘇格蘭及威爾士地區數據將在未來數日更新。

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責任編輯：李俊儀

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