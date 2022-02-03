拜登向東歐增派3000美軍 防俄羅斯入侵烏克蘭

美國總統拜登早前警告，俄羅斯恐於本月入侵烏克蘭。拜登政府周三（2日）宣布由德國調動部分駐軍，合共增派3,000名美軍至東歐地區，嚴防俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

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美國國防部發言人柯比（John Kirby）宣布，國防部未來幾日將會把駐德的1,000名美軍重新部署至羅馬尼亞。據悉，羅馬尼亞目前也約有千名美軍，而當局今次調派的駐德美軍隸屬快速應變部隊。

美國未來幾日會另外從國内增派2,000名美軍至歐洲地區，其中大部分美軍將前往波蘭。這批增派美軍均來自北卡羅來納州的布拉格堡陸軍基地（Fort Bragg），分別隸屬美國陸軍第82空降師及第18空降軍。

柯比表示美方派駐羅馬尼亞的美軍，目的是為阻止侵略行動及加強美方與前線盟國的防禦能力。至於美方從布拉格堡陸軍基地調遣的部隊，也接受了各種任務訓練和裝備，意在威懾潛在侵略行動、安撫和保衛美國盟友。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）上月底宣布已將8,500名美軍調整至高度戒備狀態。但柯比表示上述部署的3,000名美軍不屬於高度戒備的8,500美軍之列，為美國額外部署的軍力。

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柯比強調上述軍事部署並非永久措施，美方將因應當地情況重新調整。美方也不會安排增派的這批美軍於烏克蘭作戰，指這批軍隊的作用是維持北約盟國的防禦能力。

柯比又透露，法國在北約指揮下也向羅馬尼亞部署部隊。西班牙、丹麥、英國和荷蘭等北約成員國也正考慮部署更多部隊，加強北約東翼的防禦能力，柯比稱美國對此表示歡迎。

白宮同日晚表示，拜登（Joe Biden）當日較早時與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就俄方於烏克蘭邊境作持續軍事集結一事商討。兩名領袖重申他們支持烏克蘭主權及領土完整性，更強調如果俄方進一步入侵烏克蘭，兩國準備作出行動要俄方承受沉重經濟代價。

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責任編輯：鄭錦玲