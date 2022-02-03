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英國4位保守黨議員加入 向約翰遜發起不信任動議

環球政治 10:42 2022/02/03

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英國首相府派對門調查報告出爐後，首相約翰遜的下台壓力持續增加。英國傳媒報稱，近日再有4位保守黨國會議員去信委員會，要求向約翰遜發起不信任動議。有政府官員批評黨友，現時的舉動十分自大及自私，並且無利於選區選民。

英派對門報告指領導失敗 約翰遜再次致歉 【下一頁】

《衛報》指出，保守黨內再多3名國會議員公開表明，已去信1922委員會（1922 Committee），要求向約翰遜（Boris Johnson）發起不信任動議，合計已有7名保守黨人公開表態。據悉，一名保守黨國會議員私下提交不信任動議。

部分約翰遜支持者認為，保守黨內已重新組織新反對勢力，等候時機企圖向約翰遜施壓，要求他落台。有指，有份去信的議員中包括現任貿易政策次官莫佩琳（Penny Mordaunt）。

有前官員透露，倫敦警方完成首相府派對門調查及公布報告後，可能向1922委員會提交不信任動議，爭取在最好時機逼宮約翰遜。有中間派國會議員指出，約翰遜早前對工黨作出不實指控讓亦部分黨友動搖，改為要求前者下台。

英伯明翰醫院外有舞獅迎新年 冀感謝醫護疫情付出 【下一頁】

文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）批評黨友自大及自私，指摘現時發起不信任動議只會有助工黨，對本身選區民眾毫無幫助。

以保守黨本身有360個議席計算，若1922委員會接獲超過54封來信，可發起不信任動議要求黨魁下台。在派對門調查公布前，據悉委員會已收到約30封聯署信，離啟動程序仍有距離。但愈來愈多議員公開表明已參與聯署，約翰遜的下台壓力愈來愈大。

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責任編輯：吳漢培

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