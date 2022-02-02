【星巴克】星巴克22年首季銷售增長　疫情成本拖累調低年收預期

▲ 美國咖啡連鎖店星巴克公開 2022年首季業績報告，反映銷售表現有回升，惟疫情下運作成本和中國地區表現不振等，拖累整體表現。（法新社 圖片）

美國咖啡連鎖店星巴克日前公開 2022年首季業績報告，反映去年10-12月期間銷售表現有回升，惟疫情下運作成本和中國地區的分店表現不振等，拖累整體表現，將進一步調低今年營收預期。

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報告顯示，星巴克在2022年財政年度首季(10月-12月)的合併淨收入增長 19% 至 81 億美元（約港幣631億元），全球門店銷售額增長 13%； 美國增長 18%。當中美國地區增長受節慶旺季帶動，並留意到更多顧客光顧消費金額上升，集中在早餐及烘焙類食品。但受到疫下物流混亂引發的成本上升，星巴克亦要加價補貼額外支出，預計年內會再有加價安排。

中國分店受挫

但由於Omicron變種於期內稍後時間爆發，限制了營業時間及增加員工休假隔離，有關Omicron變種引起的員工及物流需要額外開銷應對。同時，病毒變種亦衝擊了中國市場，中國的同店銷售額下降 14%。 星巴克表示，截至 12 月底，中國 75% 分店須關閉或限制營業時間。 現時中國門店數量達 5,557 間，是美國15,500間後第二大市場，全球門店數量達到 34,317間。

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星巴克預計，由於通脹、培訓新咖啡師的成本和員工染疫支出等，今個年度的利潤將下降約 2%。 預計 2024 年方可回到 18% 至 19% 的長期目標。重申今個年度收入預測為 325 億至 330 億美元(約港幣2571億元)。

責任編輯:王浩賢