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【職場趣聞】比利時推新法案 公務員下班後可「不讀不回」訊息及電子郵件

環球政經 17:33 2022/02/02

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比利時周二（1日）推出一項新法案，宣布國內6.5萬名公務員下班後，可「不讀不回」與工作相關的電子郵件及訊息，並正考慮擴大至私人企業員工，均可受惠。

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比利時公務員事務部部長Petra De Sutter表示，該法案有助打擊「公私不分」的工作文化，尤其疫下不少公司轉至在家工作，令工作和私人生活界線越來越模糊。若不及時處理，最終只會增加大眾工作壓力及職業倦怠，成為真正的現代流行病。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任　頂薪逾7萬元　實際要做啲咩？：【下一頁

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當局正考慮將法案擴至私人企業員工，惟外界預料此舉將引起不少反對聲音，恐距離成功推出之路仍有一段距離。

現時歐洲多國，包括法國、義大利、西班牙、愛爾蘭、葡萄牙等，均有推出類似法律保障勞工，而比利時並非首個國家推出相關法案。

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責任編輯：潘曉豐

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